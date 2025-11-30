MinDefensa llega a Bucaramanga para consejo extraordinario de seguridad tras muerte de intendente

El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, anunció que el ministro de Defensa Nacional, general Pedro Sánchez, llegará a la ciudad para participar en un consejo extraordinario de seguridad, junto con la cúpula de las Fuerzas Militares y el director general de la Policía Nacional.

El encuentro se llevará a cabo a las 4:00 de la tarde y tiene como objetivo evaluar y adoptar medidas urgentes frente al aumento de delitos, especialmente el hurto, que en los últimos días dejó un hecho especialmente doloroso para la Policía Metropolitana. “En horas de la tarde llevaremos a cabo este consejo extraordinario para fortalecer la seguridad en toda la ciudad de Bucaramanga”, aseguró Sarmiento.

La convocatoria surge luego de un intento de hurto frustrado en la joyería Caracas del centro comercial Cuarta Etapa, perpetrado por una banda proveniente de Barranquilla que planeaba cometer varios robos en la ciudad durante la temporada navideña.

Durante el operativo, el intendente jefe Fredy Leal, del Grupo de Crimen Organizado de la Policía Metropolitana, fue abatido, mientras que cinco miembros de la banda fueron capturados.

Ante estos hechos, la Policía reforzó la seguridad en todos los centros comerciales con un componente especial de uniformados. El intendente jefe Leal será velado esta tarde en la cámara ardiente de la Policía Metropolitana, y a las 6:00 de la tarde se realizará una velatón frente al centro comercial en homenaje a su memoria.

Por su parte, el Concejo de Bucaramanga propuso una moción de duelo por la Intendente Teniente Jenny Quintero y el menor de tres años, familiares de Fredy Leal.