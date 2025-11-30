Trump confirmó que tuvo conversación telefónica con Maduro: “No puedo decir si fue buena o mala llamada”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó, recientemente, que habló con Nicolás Maduro, su homólogo de Venezuela, vía telefónica: “No puedo decir si fue una buena o mala llamada, fue solo una llamada”, se limitó a decir a bordo del Air Force One.
Noticia en desarrollo.