Corte Suprema avala extradición del señalado máximo capo de la mafia italiana en Latinoamérica

La W conoció la decisión de 31 páginas mediante la cual, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, autorizó la extradición de Emanuele Gregorini, alias ‘Dollarino’, a Italia.

Gregorini es señalado como el máximo cabecilla de la mafia italiana en Latinoamérica y fue detenido el pasado 18 de marzo de este año en Cartagena, donde se hacía pasar como un ciudadano común adinerado, dedicado al deporte.

Además, visitaba lujosos restaurantes en compañía de modelos y se movía entre tres apartamentos en la ciudad ‘heroica’ hasta su caída en marzo en un operativo de la Policía, en cooperación con autoridades del Reino Unido y la Interpol.

La Sala Penal dio luz verde y emitió concepto favorable para la extradición de Gregorini por solicitud del Tribunal de Milán por los delitos de asociación criminal de tipo mafiosa, entre otros, tras las sendas evidencias que comprometerían a Gregorini con el sistema transnacional de narcotráfico y crimen organizado.

Asimismo, debido a la sentencia proferida por el Tribunal de Velletri por el delito de falsedad ideológica, la cual “satisface igualmente el requisito de equivalencia con la resolución de acusación prevista en el ordenamiento procesal penal colombiano, lo que habilita jurídicamente la procedencia de la extradición por dicha conducta.

“En consecuencia, la Sala no advierte vulneración al principio de cosa juzgada, ni encuentra obstáculo alguno derivado del ejercicio previo de jurisdicción penal por parte del Estado colombiano, que impida continuar con el trámite de extradición”, se lee en la decisión de 31 páginas.

Ahora, el expediente contra Emanuele Gregorini pasa al despacho del presidente Gustavo Petro para que se defina la entrega de alias “Dollarino” a las autoridades del gobierno italiano.

