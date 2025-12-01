Delincuentes roban joyas avaluadas en más de 30 millones de pesos en Bogotá

Este lunes 01 de diciembre, en la carrera 13 con calle 61 de la localidad de Chapinero, cinco ladrones entraron a un centro comercial para asaltar una joyería. Los hombres, con armas de fuego, intimidaron a los empleados del establecimiento, rompieron las vitrinas y hurtaron paños con diferentes joyas.

“Estas joyas estarían avaluadas aproximadamente en 30 millones de pesos. En la huida, estos sujetos hacen unos disparos y desafortunadamente resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas que se está recuperando en un centro asistencial, ya que su herida no reviste gravedad”, confirmó el coronel Ricardo Chaves, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana No. 1 ( E ).

Ante la los hechos, la policía judicial se encuentra realizando trazabilidad de cámaras para determinar quiénes fueron los autores de este hecho y lograr identificarlos y ubicarlos.