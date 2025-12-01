Actualidad

🔴EN VIVO: Fiscalía imputa cargos a exministros de Petro por caso UNGRD

Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla responderán por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco | Fotos: Presidencia Colombia

Este lunes, 1 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros del Gobierno Petro, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD).

Según el ente acusador, los exministros responderán por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Bonilla fue ministro de Hacienda desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 4 de diciembre de 2024. Por su parte, Velasco se encargó de la cartera del Interior desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 29 de junio de 2024.

Vea la transmisión de la imputación de cargos aquí:

