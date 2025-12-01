El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 1 de diciembre de 2025

Los periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco hablaron este 1 de diciembre sobre la victoria del Junior de Barranquilla 2-1 ante Atlético Nacional, lo que los dejó con 8 puntos y líderes del cuadrangular A de la Liga BetPlay.

En ese mismo grupo, analizaron el partido entre Independiente Medellín y América de Cali, pues una derrota de los ‘escarlatas’ dejaría al Junior a un paso de la final.

Otro de los equipos que acaparó la atención de Peláez y De Francisco fue el Deportes Tolima de Lucas González, que ganaron ante Santa Fe y son los principales candidatos a avanzar a la final de la liga.

Escuche el programa completa de Peláez y De Francisco aquí: