MinInterior pidió anular sanción de CNE contra Pacto Histórico por presuntas irregularidades en fallo

Para el ministro del Interior, Armando Benedetti, el fallo del Consejo Nacional Electoral, que sancionó a la Campaña Petro Presidente 2022 por violación de los topes de financiación, tiene vicios de trámite.

Aseguró que el día de la votación el magistrado Álvaro Hernán Prada no estuvo presente, lo que, según él ministro, vulnera el reglamento.

"Él salió el 26 de noviembre fuera de las instalaciones o por lo menos fuera de Bogotá y votó de forma virtual y en el reglamento dice que para usted votar virtual debe tener una motivación, entonces ahí hay otra nulidad, otro elemento para anular la sanción contra el Pacto Histórico", señaló el ministro.

Por otra parte, Benedetti señaló que el magistrado se ausentó del cargo hasta por 11 días, lo que según él configura un abandono del cargo.

“El 26 de noviembre se votó la sanción al Pacto Histórico, el magistrado Álvaro Hernán Prada no estaba en el país y aún no ha regresado, y lo dice un decreto, si pasan tres días de estar ausente en el cargo, eso se llama abandono del cargo. Me ha dicho mucha gente que trabaja en el CNE, que trabajan cerca de él, que se ausenta por periodos de 8, 9 y 11 días“, advirtió.

Benedetti aseguró que teniendo en cuenta esta situación la sanción estaría anulada por vicios de trámite.