“No acepto cargos, no tengo nada que negociar con la Fiscalía porque soy inocente”: Luis F. Velasco

El exministro del Interior cuestionó la imputación de cargos que le formuló la Fiscalía General de la Nación e indicó que fue confusa.

El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco. EFE/ Carlos Ortega

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se declaró inocente de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

“No acepto cargos, señora magistrada. No tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía General de la Nación porque soy completamente inocente”, afirmó Velasco.

Lanzó puyas a Olmedo López y Sneyder Pinilla

El exministro del Interior aseguró también que “hasta hoy en la investigación se ha escuchado a unos testigos interesados que han reconocido sus delitos. Incluso dos de ellos terminaron beneficiándose económicamente de esos delitos”.

Velasco, además, dijo que “se han hecho asesorar para pagar unas penas mucho menores a las que debían pagar, y las víctimas de ese asesoramiento están aquí ante los colombianos”.

Finalmente, dijo: “Yo espero, con el mayor respeto, señora Fiscal y el equipo de la Fiscalía, que cuando nos escuchen, confronten lo que les han dicho a ustedes. Porque el país está en peligro (…)”.

El exministro cuestionó la imputación de cargos de la Fiscalía, al expresar que fue confusa.

