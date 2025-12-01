“No acepto cargos, no tengo nada que negociar con la Fiscalía porque soy inocente”: Luis F. Velasco

El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se declaró inocente de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Puede leer: Fiscalía imputará cargos contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso UNGRD

“No acepto cargos, señora magistrada. No tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía General de la Nación porque soy completamente inocente”, afirmó Velasco.

#Atención | “No acepto cargos (…), no tengo nada que negociar con la @FiscaliaCol”, aseguró el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco (@velascoluisf), tras decir que es inocente y que la imputación de cargos por el caso de la @UNGRD fue confusa. pic.twitter.com/OAzBN6xqOK — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 1, 2025

Lanzó puyas a Olmedo López y Sneyder Pinilla

El exministro del Interior aseguró también que “hasta hoy en la investigación se ha escuchado a unos testigos interesados que han reconocido sus delitos. Incluso dos de ellos terminaron beneficiándose económicamente de esos delitos”.

Velasco, además, dijo que “se han hecho asesorar para pagar unas penas mucho menores a las que debían pagar, y las víctimas de ese asesoramiento están aquí ante los colombianos”.

Finalmente, dijo: “Yo espero, con el mayor respeto, señora Fiscal y el equipo de la Fiscalía, que cuando nos escuchen, confronten lo que les han dicho a ustedes. Porque el país está en peligro (…)”.

El exministro cuestionó la imputación de cargos de la Fiscalía, al expresar que fue confusa.