Pico y placa en Cartagena funcionará por 24 horas en temporada de Navidad y fin de año

A través del decreto 2206, del 07 de noviembre de 2025, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte decretó la medida de pico y placa por 24 horas en la capital de Bolívar para la temporada de Navidad y fin de año a partir del próximo 15 de diciembre hasta el 24 de enero de 2026.

La medida ha causado voces a favor y en contra; sin embargo, el director del departamento administrativo de tránsito y transporte, José Ricaurte, explicó que estas disposiciones buscan mejorar el tráfico ante la llegada de más de 300 mil vehículos en la temporada.

Para el caso de las motocicletas, podrán circular en el horario comprendido entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente. Pero aclaró el DATT que no es una excepción para todas las motos y que el permiso debería tramitarse a través del sitio oficial del departamento de tránsito.

Cabe mencionar que la medida ha generado diferentes reacciones, tanto del sector ciudadano como de las juntas de acción comunal de Bocagrande y Castillogrande, quienes pidieron una mesa de trabajo para revisar lo dispuesto.