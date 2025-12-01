Siguen las audiencias contra el exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, por delitos de corrupción

Hoy a las 8:00 de la mañana se reactivan las audiencias de control de garantías en contra del exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, el exsecretario de Gobierno, Juan Carlos Sepúlveda y la exsecretaria Privada, Claudia Patricia García, investigados por delitos en contra de la administración pública.

La Fiscalía ya solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario para estas tres personas y argumentó los motivos por los cuales el juzgado debe avalar esta solicitud.

Según el abogado de confianza del exalcalde, Renato Marín, hoy la defensa será quien tome la palabra y se oponga a esta medida de aseguramiento, presentando también sus argumentos.

“Efectivamente, ya se iniciará o se continuará mejor, la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía la semana pasada. Ya próximamente el Ministerio Público dará su concepto y la defensa de los tres imputados presentará sus argumentos y la respectiva oposición a la misma, esperando que el juez ya evalúe los elementos de prueba de la Fiscalía y de la defensa para tomar una decisión.”

Cabe recordar, que al exalcalde del municipio industrial, la Fiscalía le imputó dos delitos, Peculado por apropiación en favor de terceros agravado e interés indebido en la celebración de contratos; y al exsecretario de Gobierno y exsecretaria privada de Dosquebradas el delito de interés indebido en la celebración de contratos; cargos que ninguno de los implicados aceptó.

Cabe recordar, que esta investigación comenzó por presuntas irregularidades en la contratación de la logística para las fiestas aniversarias de Dosquebradas para el año 2022, donde este municipio cumplió los 50 años, cuatro personas más se encuentran vinculadas a este proceso.