Catherine Juvinao será cabeza de lista de la Alianza Verde a la Cámara por Bogotá

Desde las 12 del mediodía de este lunes está reunido el Comité de Avales de la Alianza Verde, conformado por congresistas y directivos del partido, para avanzar en la conformación de sus listas al Congreso de la República para 2026.

Y aunque no hay humo blanco sobre la cabeza de lista al Senado, sí se conoció que la actual representante Catherine Juvinao será la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá.

En la discusión sobre la cabeza de lista al Senado están nombres como la senadora Angélica Lozano, el senador Jota Pe Hernández y el senador Ariel Ávila.

Además, se espera que el gobernador de Boyacá y líder político del partido, Carlos Amaya, proponga un nombre. Y desde ya suenan John Amaya, su hermano, o el representante Duvalier Sánchez.

Según algunas fuentes, la cabeza de lista al Senado podría terminar siendo una figura más cercana al Gobierno del presidente Gustavo Petro, pues en la Cámara por Bogotá quedó Juvinao que se ha acercado a la oposición.