Coljuegos responde a bloqueo de página de diario Expressen: “fue hace 4 años por apuestas ilegales”

En las últimas horas la representante Katherine Miranda denunció que, en respuesta a un derecho de petición, el Ministerio de las TIC le dijo que Coljuegos bloqueó el portal del diario sueco Expressen, que publicó denuncias sobre Verónica Alcocer.

“Conforme a la validación realizada por el Grupo Interno de Trabajo de Ciberseguridad, el dominio Expressen.se aparece incluido en el listado único de sitios a bloquear publicado por Coljuegos EICE el 31 de octubre de 2025”, se lee en el derecho de petición.

En respuesta, Coljuegos afirmó que el bloqueo del portal sueco Expressen se realizó hace cuatro años por promoción de apuestas ilegales.

“Desde el año 2021, durante la administración del expresidente Iván Duque, el portal www.expressen.se fue incluido en el listado de sitios web denunciados por esta entidad por la promoción de apuestas no autorizadas en el territorio nacional”, señaló la entidad que vigila a los juegos de suerte y azar en un comunicado.

A ello agregó que, aunque el portal permanece registrado dentro del listado de más de 34.100 sitios denunciados, actualmente su bloqueo solo se encuentra activo por parte de los Prestadores de Servicios de Internet (PSI) Hughesnet, Movistar y Tigo.

Entre tanto, la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda aseveró que esa solicitud de bloqueo se realizó conforme a lo contemplado en el artículo 38 de la Ley 643 de 2011, modificado por Ley 1753 de 2025, artículo 93, parágrafo 3, en donde se establece que:

“Los administradores del monopolio, las autoridades de inspección, vigilancia y control, las autoridades de policía y la Policía Nacional podrán hacer monitoreo a los canales, entidades financieras, páginas de Internet y medios que de cualquier forma sirvan a la explotación, operación, venta, pago, publicidad o comercialización de juegos de suerte y azar no autorizados, y ordenar las alertas y bloqueos correspondientes”.

Finalmente, la entidad afirmó que no cuenta con información oficial que confirme si el medio de comunicación mencionado opera bajo otros dominios distintos.