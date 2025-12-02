Actualidad

Concejal Daniel Briceño presentó su renuncia al Concejo: aspirará a la Cámara

Briceño se convierte en el primer concejal en renunciar a la corporación.

Daniel Briceño | Foto: Redes Sociales

Daniel Briceño | Foto: Redes Sociales

El concejal por el Centro Democrático, Daniel Briceño presentó su carta de renuncia al Concejo de Bogotá para aspirar a la Cámara de Representantes para encabezar el listado de su partido.

“Por medio de la presente, y de manera respetuosa, presento mi renuncia irrevocable a cargo de concejal de Bogotá, efectiva a partir del 4 de diciembre de 2025”, dice la carta.

En la comunicación, Briceño agradeció al Concejo de Bogotá y sus funcionarios.

“El Concejo fue mi lugar de trabajo durante más de nueve años-primero como profesional universitario, luego como asesor y posteriormente como Concejal— y siempre ocupará un lugar especial en mi vida profesional y personal”, añadió.

Finalmente, Briceño agradeció a todos los bogotanos que confiaron en él para llegar al Cabildo.

“Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido y con la convicción de haber trabajado cada día por honrar la responsabilidad de defender el interés ciudadano y los recursos”, concluyó.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad