Concejal Daniel Briceño presentó su renuncia al Concejo: aspirará a la Cámara

El concejal por el Centro Democrático, Daniel Briceño presentó su carta de renuncia al Concejo de Bogotá para aspirar a la Cámara de Representantes para encabezar el listado de su partido.

“Por medio de la presente, y de manera respetuosa, presento mi renuncia irrevocable a cargo de concejal de Bogotá, efectiva a partir del 4 de diciembre de 2025”, dice la carta.

En la comunicación, Briceño agradeció al Concejo de Bogotá y sus funcionarios.

“El Concejo fue mi lugar de trabajo durante más de nueve años-primero como profesional universitario, luego como asesor y posteriormente como Concejal— y siempre ocupará un lugar especial en mi vida profesional y personal”, añadió.

Finalmente, Briceño agradeció a todos los bogotanos que confiaron en él para llegar al Cabildo.

“Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido y con la convicción de haber trabajado cada día por honrar la responsabilidad de defender el interés ciudadano y los recursos”, concluyó.