Descubren supuesta red que habría usado empresa de pinturas para desviar químicos al narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres presuntos integrantes de una red delictiva señalada de “usar una empresa de pinturas para desviar químicos al narcotráfico”.

De acuerdo con la investigación, “los precursores eran almacenados en una bodega en Aguachica (Cesar)” y luego eran trasladados a zonas de producción de clorhidrato de cocaína en Norte de Santander.

Según la investigación, “a través de una compañía legalmente constituida”, la organización habría obtenido grandes cantidades de hexano, acetato de etilo y otros disolventes, que luego eran camuflados y enviados en tractocamiones hacia laboratorios clandestinos.

Las capturas se llevaron a cabo en diligencias conjuntas con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Ocaña (Norte de Santander) y Villavicencio (Meta).

Los procesados fueron identificados como Fredy Eduardo Barbosa Salazar y Daniel Celis Sepúlveda, quienes serían los transportadores de los precursores; y Uriel Carreño Montejo, señalado de “alertar sobre los movimientos de la fuerza pública” para facilitar las actividades ilegales.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó a los tres señalados ante un juez de control de garantías e imputó los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir. “Los cargos no fueron aceptados”, precisó la entidad.

Los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.