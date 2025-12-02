Detenida la exjefa diplomática de la UE Federica Mogherini por presunto fraude

La antigua jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, fue detenida este martes en Bélgica como parte de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos, indicó a AFP una fuente cercana al caso.

