Detenida la exjefa diplomática de la UE Federica Mogherini por presunto fraude

Otras dos personas, entre ellas un alto responsable de la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, fueron detenidas en Bruselas este martes en el marco de esas investigaciones, indicó la fuente.

Federica Mogherini. Foto: Dan Kitwood/Getty Images

La antigua jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, fue detenida este martes en Bélgica como parte de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos, indicó a AFP una fuente cercana al caso.

