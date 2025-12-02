El Gobierno sancionó la Ley Artes al Aula: aplica en todos los colegios públicos

Actualidad

La sanción de la Ley Artes al Aula establece que las artes y las culturas deben integrarse en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas.

El presidente Gustavo Petro Urrego sancionó la Ley Artes al Aula en un acto realizado en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en Bogotá. Con esta norma, se definió que “los procesos educativos debían incluir expresiones artísticas y culturales como componentes estructurales del aprendizaje”.

La ley planteó que las artes podían contribuir al desarrollo de habilidades ciudadanas, creativas y comunicativas, y dispuso que estas áreas se integraran en los proyectos pedagógicos de las instituciones educativas. También ordenó la creación de lineamientos para la formación docente en metodologías artísticas y culturales, tarea que quedó a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y del Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Educación Artística y Cultural (SINEFAC).

La ley incluyó además disposiciones para priorizar a instituciones rurales y a establecimientos con brechas en educación artística, con el fin de reducir desigualdades de acceso.

Según cifras del Ministerio de Educación, este programa alcanza a más de 500.000 participantes y cuenta con miles de artistas formadores vinculados en diferentes departamentos.

