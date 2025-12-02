En Tenerife, Magdalena solicitan intervención ante exploraciones de subsuelo por una petrolera

Magdalena

Jorge Mercado, alcalde del municipio de Tenerife, Magdalena, ha expresado su preocupación tras la respuesta emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en atención al derecho de petición radicado por la Administración Municipal y la comunidad de la vereda Durapoco. En dicho oficio se evidencian presuntas arbitrariedades por parte de la empresa productora de hidrocarburos, con sede en el municipio de Plato.

Ante esta situación, solicitó la intervención de los organismos de control —Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Minas y Energía, ANLA, Corpamag, Ministerio del Interior, entre otros— con el fin de revisar las actuaciones de la compañía y garantizar el acompañamiento necesario a las comunidades.

“Estamos recibiendo constantes quejas y llamados por parte de los habitantes, quienes han manifestado la posibilidad de tomar vías de hecho como forma de protesta ante lo que consideran un atropello y abuso”, precisó el alcalde de Tenerife, Jorge Mercado.

Finalmente, solicitan una respuesta por parte de la empresa y una evaluación ambiental por parte de los organismos de control frente a los posibles daños ocasionados al ecosistema de este municipio, ubicado en la subregión centro del departamento del Magdalena.