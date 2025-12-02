Fenalco Bogotá rechaza proyecto de zonas de rumba extendida en la capital: es inequitativo

Bogotá

Fenalco Bogotá, en cabeza de su director, Juan Esteban Orrego, expresó su preocupación frente al proyecto de resolución publicado por la Administración Distrital, cuyo propósito es reglamentar el funcionamiento de las zonas de rumba con permiso para operar hasta las 5:00 de la mañana.

Si bien el gremio respalda la ampliación de los horarios nocturnos, para ellos, “el proyecto de resolución no solo excluye históricas zonas de rumba reconocidas por administraciones anteriores, sino que además genera una nueva desigualdad dentro de las mismas zonas donde sí permite operar a bares y discotecas hasta las 5:00 a.m., pero no permite operar hasta el mismo horario a otros establecimientos formales que también venden licor, como tiendas de conveniencia, billares y. supermercados 24 horas, impidiéndoles operar en igualdad de condiciones”.

Así las cosas, el gremio pidió modificar el decreto en el que trabaja la Alcaldía por las problemáticas que genera de inequidad.

“La restricción injustificada de horarios (10:00 a.m. – 11:59 p.m.) para otros establecimientos que venden licor como tiendas, supermercados, grandes superficies y billares, entre otras actividades. O la exigencia de insonorización preventiva para establecimientos que no lo requieren, lo que incrementa sus costos operativos sin un sustento técnico claro”.