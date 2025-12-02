Gobierno detectó irregularidades en 48 estaciones de gasolina, ¿qué encontró?
Las inspecciones realizadas por los Ministerios de Minas y Trabajo en Cúcuta, Tumaco y Jamundí concluyeron que las fallas incluyen fugas de combustible, corrosión avanzada, mangueras deterioradas, entre otros.
El Gobierno anunció que encontró graves incumplimientos técnicos, documentales y riesgos para la seguridad laboral en 48 estaciones de servicio de gasolina en Cúcuta, Tumaco y Jamundí.
El 100% de las estaciones de servicio inspeccionadas por los ministerios de Minas y Trabajo en Cúcuta y Tumaco presentaron incumplimientos.
“Las fallas detectadas incluyen paradas de emergencia inoperativas, fugas de combustible, corrosión avanzada, mangueras deterioradas, cableado expuesto y deficiencias severas en los sistemas contraincendios”, señalaron los ministerios.
Por su parte, en Jamundí, el panorama documental también es preocupante: el 60% de las estaciones visitadas no tenía documentación disponible.
Entre las situaciones más críticas señaló que están:
- Carril de abastecimiento sobre los tanques subterráneos
- Tres estaciones operando simultáneamente en un mismo lote, mientras se realizan obras de GLP
- Una piscina de gasolina sobre un tanque bicompartido en un área cercana a un aeropuerto.
Finalmente, los ministerios de Minas y Energía y del Trabajo anunciaron que las inspecciones continuarán en Medellín, Cali y Cartagena.