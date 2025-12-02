Gobierno detectó irregularidades en 48 estaciones de gasolina, ¿qué encontró?

El Gobierno anunció que encontró graves incumplimientos técnicos, documentales y riesgos para la seguridad laboral en 48 estaciones de servicio de gasolina en Cúcuta, Tumaco y Jamundí.

El 100% de las estaciones de servicio inspeccionadas por los ministerios de Minas y Trabajo en Cúcuta y Tumaco presentaron incumplimientos.

“Las fallas detectadas incluyen paradas de emergencia inoperativas, fugas de combustible, corrosión avanzada, mangueras deterioradas, cableado expuesto y deficiencias severas en los sistemas contraincendios”, señalaron los ministerios.

Por su parte, en Jamundí, el panorama documental también es preocupante: el 60% de las estaciones visitadas no tenía documentación disponible.

Entre las situaciones más críticas señaló que están:

Carril de abastecimiento sobre los tanques subterráneos

Tres estaciones operando simultáneamente en un mismo lote, mientras se realizan obras de GLP

Una piscina de gasolina sobre un tanque bicompartido en un área cercana a un aeropuerto.

Finalmente, los ministerios de Minas y Energía y del Trabajo anunciaron que las inspecciones continuarán en Medellín, Cali y Cartagena.