Listo el borrador de resolución que deja en firme zonas de rumba con horario hasta las 5 am en Bogotá
Las 19 zonas seleccionadas tendrán vigilancia especial.
La Secretaría de Gobierno de Bogotá, tiene listo el borrador de resolución que establece y delimita las zonas de rumba que podrán tener funcionar hasta las 5 de la mañana en la capital.
“Inventario General de Zonas potenciales para ser Focalizadas como de Expendio y Consumo Extendido. Adoptar el presente inventario que identifica y prioriza zonas dentro del territorio distrital que presentan condiciones que cumplen criterios estructurantes para ser focalizadas como áreas autorizadas para actividades de expendio y consumo extendido de bebidas alcohólicas”, dice el borrador de resolución
Así las cosas, estas serian las zonas:
- Usaquén Calle 116
- Usaquén Calle 172A
- Chapinero Chapinero Central
- Chapinero Zona Rosa
- Chapinero Marly
- Usme Marichuela
- Bosa Bosa Centro
- Kennedy Cuadra Alegre
- Kennedy 1 De Mayo
- Fontibón Centro Fontibón
- Fontibón El Salitre
- Fontibón Modelia
- Fontibón San José
- Engativá Álamos
- Engativá Las Ferias Zona 2
- Engativá Las Ferias Zona 1
- Engativá Normandía
- Engativá Boyacá - Santa María
- Suba Lombardía
- Suba Los Pórticos
- Suba Subazar
- Teusaquillo Galerías
Así mismo, se determinó que sobre las Zonas Focalizadas habrá evaluación y seguimiento con el fin de determinar si continuarán habilitadas en el horario extendido de expendio de bebidas alcohólicas y/o embriagantes, así como para efectos de habilitar nuevas zonas.
Ante la normativa planteada, el concejal Julián Sastoque hizo una serie de planteamientos, ya que zonas de rumba tradicionales quedarían excluidas.
“Al fin la Administración alista una norma que excluye a zonas como Galerías, la 1 de mayo, Normandía. ¿Se concertó esta norma? ¿Se tuvo en cuenta a comunidad y empresarios?”, dijo Sastoque.