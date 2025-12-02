Listo el borrador de resolución que deja en firme zonas de rumba con horario hasta las 5 am en Bogotá

La Secretaría de Gobierno de Bogotá, tiene listo el borrador de resolución que establece y delimita las zonas de rumba que podrán tener funcionar hasta las 5 de la mañana en la capital.

“Inventario General de Zonas potenciales para ser Focalizadas como de Expendio y Consumo Extendido. Adoptar el presente inventario que identifica y prioriza zonas dentro del territorio distrital que presentan condiciones que cumplen criterios estructurantes para ser focalizadas como áreas autorizadas para actividades de expendio y consumo extendido de bebidas alcohólicas”, dice el borrador de resolución

Así las cosas, estas serian las zonas:

Usaquén Calle 116

Usaquén Calle 172A

Chapinero Chapinero Central

Chapinero Zona Rosa

Chapinero Marly

Usme Marichuela

Bosa Bosa Centro

Kennedy Cuadra Alegre

Kennedy 1 De Mayo

Fontibón Centro Fontibón

Fontibón El Salitre

Fontibón Modelia

Fontibón San José

Engativá Álamos

Engativá Las Ferias Zona 2

Engativá Las Ferias Zona 1

Engativá Normandía

Engativá Boyacá - Santa María

Suba Lombardía

Suba Los Pórticos

Suba Subazar

Teusaquillo Galerías

Así mismo, se determinó que sobre las Zonas Focalizadas habrá evaluación y seguimiento con el fin de determinar si continuarán habilitadas en el horario extendido de expendio de bebidas alcohólicas y/o embriagantes, así como para efectos de habilitar nuevas zonas.

Ante la normativa planteada, el concejal Julián Sastoque hizo una serie de planteamientos, ya que zonas de rumba tradicionales quedarían excluidas.

“Al fin la Administración alista una norma que excluye a zonas como Galerías, la 1 de mayo, Normandía. ¿Se concertó esta norma? ¿Se tuvo en cuenta a comunidad y empresarios?”, dijo Sastoque.