Lucho Garzón encabezará lista al Senado de Alianza Verde y En Marcha: ganó a Jota Pe y Lozano
La decisión la tomaron los partidos en una votación que se realizó en la noche de este lunes.
El Comité de Avales de la Alianza Verde, que inició su reunión a las 12 del mediodía de este lunes, 1 de diciembre, destrabó la puja interna por la cabeza de lista al Senado para 2026.
Y eligieron al exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, como la cabeza de la lista de la coalición entre la Alianza Verde y el partido En Marcha, de Juan Fernando Cristo. Ahora, Garzón recibirá el aval de En Marcha, que se impuso sobre los verdes.
Este es el regreso de Garzón a la política electoral, pues no aspiraba a un cargo desde 2010, cuando compitió en las presidenciales. Y luego terminó adhiriéndose a Antanas Mockus y fue uno de los arquitectos de la Ola Verde.
El nombre de Garzón logró generar consenso en la Alianza Verde y poner fin a las tensiones. De hecho, ganó a los senadores Jota Pe Hernández y Angélica Lozano, quienes también se estaban disputando el primer lugar en la lista.
Es de recordar que en 2012 Garzón renunció a su vocería de la Alianza Verde y se sumó al gobierno de Juan Manuel Santos como consejero presidencial y luego como ministro de Trabajo. Esta vez recibirá el aval del partido En Marcha.
Catherine Juvinao será cabeza de lista a la Cámara por Bogotá
La reunión de este lunes también dejó otra decisión clave: la representante Catherine Juvinao fue elegida como cabeza de lista de la Alianza Verde a la Cámara por Bogotá para las elecciones de 2026.