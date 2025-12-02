Lucho Garzón encabezará lista al Senado de Alianza Verde y En Marcha: ganó a Jota Pe y Lozano

El Comité de Avales de la Alianza Verde, que inició su reunión a las 12 del mediodía de este lunes, 1 de diciembre, destrabó la puja interna por la cabeza de lista al Senado para 2026.

Y eligieron al exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, como la cabeza de la lista de la coalición entre la Alianza Verde y el partido En Marcha, de Juan Fernando Cristo. Ahora, Garzón recibirá el aval de En Marcha, que se impuso sobre los verdes.

Este es el regreso de Garzón a la política electoral, pues no aspiraba a un cargo desde 2010, cuando compitió en las presidenciales. Y luego terminó adhiriéndose a Antanas Mockus y fue uno de los arquitectos de la Ola Verde.

El nombre de Garzón logró generar consenso en la Alianza Verde y poner fin a las tensiones. De hecho, ganó a los senadores Jota Pe Hernández y Angélica Lozano, quienes también se estaban disputando el primer lugar en la lista.

Es de recordar que en 2012 Garzón renunció a su vocería de la Alianza Verde y se sumó al gobierno de Juan Manuel Santos como consejero presidencial y luego como ministro de Trabajo. Esta vez recibirá el aval del partido En Marcha.

Catherine Juvinao será cabeza de lista a la Cámara por Bogotá

La reunión de este lunes también dejó otra decisión clave: la representante Catherine Juvinao fue elegida como cabeza de lista de la Alianza Verde a la Cámara por Bogotá para las elecciones de 2026.