“Nos pone en una situación complicada”: Acopi sobre cifra de Benedetti para el salario mínimo 2026

María Helena Ospina, presidenta de Acopi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre la negociación del salario mínimo para el 2026.

En la mesa de concertación labora hubo un ambiente tenso por cuenta de que horas antes de que empezará la negociación, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco (gremio de los comerciantes), confirmó que su gremio no asistirá pues el Gobierno Nacional anunció pública y anticipadamente el aumento del salario mínimo, y su propuesta sería de 11%.

Esto, debido a que, según dijo Cabal, “es una payasada porque esto ya está cocinado y decidido y no vale la pena seguirles el juego”.

Acerca de esto, María Helena afirmó que para ella, desde que haya diálogo se puede trabajar, así se llegue o no a un consenso.

“Siempre hay que trabajar para que sí se den los acuerdos, pero el diálogo es fundamental”, afirmó.

Le puede interesar: Comenzaron negociaciones del salario mínimo 2026: tensión por ausencia de Fenalco y críticas de CUT

Asimismo, reveló que en esta primera negociación se conoció que el ministro Armando Benedetti entregó una cifra del 11% que los puso en una situación complicada.

“Hoy debíamos tener claro el primer factor para fijar el salario mínimo, que es la productividad. De hecho, nosotros como gremio ya hicimos una propuesta de la productividad”, dijo.