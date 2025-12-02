Procuraduría pide suspender giro de recursos a Casa de Moneda de Portugal por convenio de pasaportes

La W conoció en primicia el documento de ocho páginas en el que la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspenda cualquier giro de recursos a la Casa de la Moneda de Portugal, en el marco del cuestionado convenio para la producción de pasaportes.

El Ministerio Público pidió la imposición de medidas cautelares con fines de suspensión de las transferencias monetarias para la ejecución del convenio, en el marco de la demanda que presentó contra el acuerdo, buscando tumbarlo por fallas graves -según el ente de control- en su planificación y estructuración.

De acuerdo con la solicitud del ente de control, en vista de la demanda que presentó contra el convenio, proceden las medidas cautelares con el fin de proteger el patrimonio público ante un contrato que a su juicio fue mal diseñado, y donde se podría poner en riesgo 1.8 billones de pesos -que podrían girarse- mientras se define la demanda interpuesta por la Procuraduría.

“Se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones

consignadas en el convenio con persona extranjera de derecho público” dice el documento.

Además, en criterio del ente de control y su delegado Marcio Melgosa, resultaría mucho más grave para el tesoro público que se negara la medida cautelar que su decreto, porque a su juicio, la demora hasta que se resuelva la demanda podría permitir que se ejecute el convenio y con ello los recursos, antes de una decisión judicial.

“En este sentido, el transcurrir del tiempo puede terminar convalidando las antijuridicidades discutidas, teniendo en cuenta que los pagos se

efectuarán al contratista bajo las condiciones pactadas, sin que existan estudios técnicos y/o económicos que las soporten” dice el documento.

Según lo dicho por la Procuraduría, en una ponderación de intereses, los documentos y evidencias que fueron entregadas, permitirían concluir que resulta mucho mejor que el litigio en torno al convenio se adelante sin giro de recursos que con los pagos parciales que se acordaron.

Ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá resolver si adopta las medidas cautelares y suspende cualquier pago a la Casa de la Moneda de Portugal, o en cambio, permite que la demanda avance sin restricción alguna al gobierno en la ejecución del convenio.