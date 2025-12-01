Emcali frena segunda fase de alumbrado público por advertencias de la Procuraduría

El ente de control investiga tanto el nuevo modelo de alianza como el contrato de alumbrado firmado en 2023. Foto: EMCALI

Empresas Municipales de Cali EMCALI anunció que decidió suspender temporalmente el proceso de contratación de la segunda fase del alumbrado público, luego de recibir advertencias de la Procuraduría que cuestiona que la empresa avanzó en este nuevo modelo, sin tener listos ni recibidos a satisfacción los estudios técnicos que decía necesitar.

Estas presuntas inconsistencias en la alianza proyectada a 20 años, por más de 400 mil millones de pesos para modernizar más de 100.000 luminarias, encendieron alertas por posibles riesgos al patrimonio público.

En paralelo, la Procuraduría adelanta otro frente de investigación sobre el contrato actual de alumbrado, firmado en 2023, donde se indagan presuntas fallas de planeación, inconsistencias presupuestales y posible direccionamiento. Por este caso fueron llamados ocho funcionarios, incluido el gerente general, Roger Mina.

Emcali segura que hará los ajustes que solicite la Procuraduría y que no retomará la segunda fase hasta resolver cada observación.