Se recupera la normalidad aérea: Gobierno proyecta que el miércoles quedará restablecida la operación

Se recupera la normalidad aérea: Gobierno proyecta que el miércoles quedará restablecida la operación
La Aeronáutica Civil informó que el 98% de la operación nacional quedará restablecida este martes tras la actualización del software de la flota de aviones A320.
La Aeronáutica Civil informó que el miércoles la flota de aviones A320 del país quedará completamente operativa. Entre tanto, el 98% de la operación nacional quedará restablecida este martes.
“Ayer (domingo) se habían recuperado 102 aeronaves. Hoy (lunes) la cifra asciende a 106 aviones actualizados, mientras nueve aeronaves adicionales están en proceso de recuperación y quedarán listas mañana en la mañana. Con ello, el país alcanzará 115 aviones operativos de los 124, quedando únicamente seis pendientes de finalizar el procedimiento”, señaló la entidad en un comunicado.
En cuanto a la operación internacional, este martes la Aerocivil solo proyecta cuatro cancelaciones, pasando de un escenario previo de 60 a 80 vuelos afectados a un escenario casi normalizado. Solamente un vuelo deberá ser reprogramado para el día siguiente.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que en el Puesto de Mando Unificado participó Arturo Barreira, presidente de Airbus Latinoamérica, quien respaldó el seguimiento a la actualización del software requerido en la flota.
“Hemos trabajado día y noche para que Colombia recupere su operación aérea. A los pasajeros les decimos que mañana el país volverá a la normalidad en más del 98% de sus vuelos y que el miércoles tendremos la flota completamente operativa. Esta es una respuesta rápida, responsable y en equipo para proteger la movilidad de millones de viajeros”, sentenció.