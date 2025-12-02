Internacional

Zelenski instó a “poner fin a la guerra” y no solo a una “pausa” en los combates

“Nuestro objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa en los combates. Se necesita una paz digna”, declaró Zelenski.

Volodimir Zelenski. Foto: EFE.Rusia. Foto: Getty Images.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, hizo un llamado este martes a poner fin a la guerra con Rusia, y no únicamente a un cese temporal de hostilidades, en una rueda de prensa durante su visita a Irlanda.

Nuestro objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa en los combates. Se necesita una paz digna, declaró Zelenski en Dublín, antes de la reunión esta tarde en Moscú entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los emisarios estadounidenses, como parte de las negociaciones para terminar con el conflicto.

