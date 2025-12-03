Abatido alias ‘Cinco’, de los más buscados de las disidencias, en combates en Antioquia

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 de la Cuarta Brigada sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 36.

Los hechos se registraron en la vereda Cañaveral Arriba, del municipio de Angostura, en el norte de Antioquia.

Como resultado de esta acción militar, se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante de esta estructura criminal, quien sería alias ‘Cinco’, cabecilla de la comisión armada del grupo, con más de una década dentro de organizaciones criminales.

Alias ‘Cinco’ se encontraba en el cartel de los más buscados del departamento de Antioquia y era requerido por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado y fuga de presos.

Este sujeto contaba con experiencia delictiva en el uso de artefactos explosivos y sería el encargado de realizar cobros extorsivos a diferentes gremios de la subregión norte, así como de instalar banderas alusivas a esta estructura y difundir panfletos relacionados con la instalación de artefactos explosivos, con los que buscaba amedrentar a la población civil.

Durante la ofensiva militar se logró la incautación de dos fusiles, dos pistolas, un revólver, proveedores, munición, teléfonos celulares y dos motocicletas, material que sería empleado por este grupo ilegal para ejecutar acciones criminales en la zona.

Foto: Suministrada Ampliar

Foto: Suministrada Ampliar

Con este resultado, el Ejército Nacional continúa debilitando las capacidades del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 36, organización responsable de generar intimidación y zozobra entre la población civil mediante sus actividades delictivas.

De igual manera, este año 2025 las estructuras del GAO-r presentes en la jurisdicción de la Séptima División han sido afectadas en su componente armado, donde a través de las operaciones militares han sido capturados 27 de sus integrantes, 13 se han sometido a la justicia y cinco han muerto en desarrollo de operaciones militares.