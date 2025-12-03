Bogotá amplía su capacidad diagnóstica para detección temprana del cáncer de mama

Bogotá es una ciudad que registra alta un docencia de enfermedades oncológicas, muchas de ellas sin detección temprana ni acceso oportuno a tratamientos y entre estas enfermedades está el cáncer de mama.

En 2024, se confirmaron 2.353 nuevos casos de cáncer de mama en la ciudad. Frente a este panorama, la Secretaría de Salud realizó una inversión de $1.047.794.078 para adquirir un mamógrafo de última tecnología para el Hospital de Suba.

“Esta dotación permitirá mejorar el diagnóstico, optimizar los procedimientos médicos y ampliar la capacidad de atención para la población y mejorar las condiciones de acceso y calidad del servicio, buscamos tener menos personas con complicaciones o con diagnósticos tardíos. Por eso hicimos esta importante inversión”, dijo Gerson Bermont, secretario de Salud.

Así mismo, con una inversión de $345.100.000, la Subred Norte adquirió un fluoroscopio, el cual permite realizar diagnósticos en tiempo real, brindando una visualización interna del cuerpo con precisión y exactitud.

Así las cosas, con la llegada de estos dos equipos de alta tecnología se constituye un paso fundamental en el fortalecimiento de la red hospitalaria del Distrito. Además de incrementar la precisión diagnóstica, ofrecen a los profesionales de la salud herramientas más eficaces para definir tratamientos adecuados, impactando positivamente en la calidad de vida de los pacientes y en el bienestar de toda la comunidad.