Defensa del presidente de la Cámara denuncia maniobras para deslegitimar su liderazgo

La defensa del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio, informó que adelanta acciones constitucionales, electorales y disciplinarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos y el mandato ciudadano que representa.

Puede leer: Presidente de la Cámara acude a la Procuraduría para que el Partido de la U le respete el aval

Los abogados Mauricio Pava y Alberto Yepes Barrero, señalaron en el comunicado que “rechazamos maniobras opacas orientadas a deslegitimar su liderazgo institucional y a restringir, por vías irregulares, su voz y su voto dentro del Partido de la U y su bancada”.

El equipo jurídico también explicó que la impugnación presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la medida adoptada por el Comité Disciplinario del partido está en trámite y, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, tiene efecto suspensivo.

En ese sentido, enfatizaron que “ninguna decisión interna puede ejecutarse mientras el CNE decide de fondo”, y advirtieron que “cualquier intento de anticipar sanciones o desconocer ese efecto vulnera el debido proceso partidario y las garantías democráticas”.

La defensa también destacó la actuación de la Procuraduría General de la Nación, que activó su función preventiva y su poder disciplinario preferente.

Según el comunicado, el Ministerio Público abrió una investigación por hechos vinculados al caso y trasladó a la Delegada de Asuntos Electorales la valoración de una eventual intervención preventiva adicional.

Le puede interesar: PGN abre investigación al presidente del Comité Disciplinario de la U tras queja de Julián López

Asimismo, rechazaron lo que denominaron “un proceso disciplinario liviano y sin sustento real para castigar una postura política legítima o imponer sanciones anticipadas”.

Recordaron que López Tenorio fue elegido por voto popular y que “tiene derecho a ejercer su cargo y a participar, en igualdad de condiciones, en la selección interna de candidatos”.

Finalmente, la defensa jurídica reiteró que continuará actuando ante las autoridades competentes “para proteger sus derechos y los de quienes lo eligieron”.