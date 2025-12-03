Emergencia vial en Pajarito: hundimientos y accidentes constantes en la Transversal del Cusiana

La Transversal del Cusiana vuelve a ser motivo de preocupación, esta vez por las graves afectaciones en el PR 82+200, donde un hundimiento mantiene en riesgo permanente a conductores y viajeros.

El daño, que se agrava con el paso de vehículos pesados y las recientes lluvias, ha generado accidentes, trancones y un deterioro progresivo de la vía sin que las autoridades hayan intervenido de manera efectiva.

La comunidad de la zona ha tenido que asumir tareas que corresponden a las entidades oficiales. Sandra Riveros, presidenta de la vereda Puerta Vieja, señaló que la situación es crítica: “Todas las semanas vemos carros volcados, choques y conductores atrapados en la congestión. Hemos tenido que rellenar huecos, señalizar y orientar a los viajeros porque no hay maquinaria ni presencia institucional”.

Pese a que existe un consorcio contratado para adelantar las obras de recuperación, los trabajos no han iniciado. Riveros también cuestionó la ausencia de fuerza pública en el sector, pues —según afirma— policía y ejército no llegan al punto afectado argumentando que no pueden salir del casco urbano.

La circulación de tractocamiones y buses, especialmente cuando se presentan cierres en otras rutas, incrementa la peligrosidad del tramo, donde en varios sectores el tránsito queda limitado a un solo carril. La comunidad insiste en que los usuarios deben conducir con extrema precaución y verificar el estado de la carretera antes de emprender viaje, mientras esperan una intervención urgente de las autoridades competentes.