Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 3 de diciembre de 2025

Los periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron la victoria del Cúcuta Deportivo ante el Real Cundinamarca en la final del Torneo BetPlay, un resultado que regresa al equipo ‘Motilón’ a la máxima división del Fútbol Profesional Colombiano.

Asimismo, hablaron de algunos rumores en el mercado de fichajes de los equipos del FPC: Millonarios, América de Cali, Once Caldas, entre otros.

