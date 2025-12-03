Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 3 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín De Francisco hablaron del regreso del Cúcuta Deportivo a la A, la reacción de la hinchada motilona y analizaron el mercado de fichajes de la Liga BetPlay.

Los periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron la victoria del Cúcuta Deportivo ante el Real Cundinamarca en la final del Torneo BetPlay, un resultado que regresa al equipo ‘Motilón’ a la máxima división del Fútbol Profesional Colombiano.

Asimismo, hablaron de algunos rumores en el mercado de fichajes de los equipos del FPC: Millonarios, América de Cali, Once Caldas, entre otros.

Escuche el programa completo de Peláez De Francisco en La W aquí:

