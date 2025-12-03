Esto nos hace retroceder en la lucha contra el crimen: Galán tras muerte de joven en intento de robo

El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó la muerte de de Jean Claude Bossard, quien fue asesinado este martes en un intento de robo en la localidad de Usaquén.

Sumado a esto, el mandatario de la ciudad aseguró que este tipo de hechos no pueden pasar en la ciudad y más aún cuando ya hay alertas por el actuar de los delincuentes.

“En el último Consejo de Seguridad, yo pedí un informe especial sobre este tipo de delitos para priorizar la captura de los responsables de homicidios en medio de atracos. Seguiremos trabajando para que así sea. Pero estos hechos son un campanazo para todos, para la Policía y para nosotros. No podemos seguir reaccionando. No nos puede seguir pasando que a pesar de las alertas, los delincuentes sigan o puedan seguir cometiendo crímenes en nuestra ciudad”, dijo Galán.

Y agregó: “Estos hechos no deberían pasar en Bogotá. Por más esfuerzos que hagamos y aunque los homicidios por hurtos hayan disminuido este año, somos conscientes de que hechos como este nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen”.

De igual forma, el mandatario de la capital confirmó que estos delincuentes ya habían actuado en la zona.

“Hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la Policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector. La Policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado, en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características. A raíz de esto, la Policía empezó a trabajar con la comunidad para identificar y capturar a los hombres que se movilizaban y cometían delitos en esa moto”, agregó.