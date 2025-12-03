Fiscalía pidió que Nicolás Petro sea enviado a la cárcel de Barranquilla

La Fiscalía General de la Nación le pidió al juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla que ordene que Nicolás Petro Burgos sea enviado a la cárcel de Barranquilla (Atlántico), en medio de la solicitud de medida de aseguramiento intramural que formuló este martes 2 de diciembre.

La fiscal del caso, Lucy Laborde, sustentó su solicitud en que el hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, podría obstruir a la justicia de seguir en libertad.

La solicitud del ente acusador se adelantó en medio del proceso que se adelanta por la presunta participación de Petro Burgos en hechos de corrupción contractual a través de la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Sin embargo, Petro Burgos se declaró inocente.

Medida de aseguramiento es “necesaria y urgente”: fiscal

La fiscal adscrita a la Unidad contra el Lavado de Activos, Lucy Laborde, aseguró que Nicolás Petro Burgos podría obstruir a la administración de justicia de seguir en libertad, y afirmó que la medida de aseguramiento que le solicitó al juez de control de garantías es “necesaria y urgente”.

También señaló que el hijo mayor del jefe de Estado tiene las influencias y el poder para no acatar lo que defina la justicia en su caso.

Aseguró que Petro Burgos supuestamente “engañó” al fiscal Mario Burgos cuando, a finales de julio de 2023, fue capturado y anunció que haría acercamientos con la Fiscalía para negociar un principio de oportunidad que nunca se concretó.

Lea aquí: Fiscal denunció que varias personas entraron ilegalmente al SPOA a revisar el caso de Nicolás Petro

“También, su señoría, para evitar que con sus influencias el señor Petro Burgos se acerque a otras personas influyentes en la sociedad y al Gobierno actual, como ya lo hizo anteriormente y a quienes se les ofrecían cargos —porque así se escuchó en los audios que proyecté anteriormente— para direccionar sus influencias”, dijo la fiscal.

Agregó que “es posible, su Señoría, que hoy, cuando el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se enfrenta a una pena bastante alta, pueda direccionar esas influencias personales y sociales para que se alteren o reconstruyan documentos. Inclusive, cuando se supo por parte del señor Nicolás Fernando Petro Burgos sobre la nueva imputación, se acercó a personas a tratar de justificar su actuar, y con ello puede afectar la persecución de la justicia hacia él”.

También señaló que Nicolás Petro Burgos representa un peligro para la sociedad.

“Nicolás Fernando Petro Burgos se encuentra inmerso en esa necesidad que tiene la justicia de imponer medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro de detención intramural para evitar esa obstrucción a la justicia”, afirmó.

Le puede interesar: Juez pidió investigar al fiscal Mario Burgos, por irregularidades en la captura de Nicolás Petro

#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol le pidió al juez 14 de Control de Garantías que ordene que Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB), hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro (@petrogustavo), sea recluido en la cárcel de Barranquilla. pic.twitter.com/e6RfRHHqeT — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 2, 2025

La fiscal Laborde también pidió que el procesado sea enviado a la cárcel de Barranquilla.

“Esta delegada además solicita a usted, en el evento de imponer esa medida restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, se haga en el establecimiento carcelario de la ciudad de Barranquilla, lo cual le permitiría acudir al proceso penal que por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público se le sigue ante el señor juez Segundo Penal Especializado de la ciudad de Barranquilla”, dijo.

Lea más: Nicolás Petro no aceptó los 5 delitos por presunta corrupción en la contratación del Atlántico

También se pronunció sobre la lista OFAC

La fiscal también sustentó su solicitud en que “por encontrarse registrado en esa lista OFAC, pues no puede viajar”.