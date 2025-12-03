Petro autorizó a Wilmar Mejía y a gral Huertas para demandar a la prensa por escándalo de disidencias

El presidente de la República, Gustavo Petro, en un nuevo pronunciamiento sobre el caso de infiltración de las disidencias de las Farc a organismos del Estado, autorizó a sus funcionarios suspendidos por la Procuraduría a presentar denuncias penales para solicitar rectificación.

"Autorizo al general Huertas y al director de inteligencia Wilmar Mejía a poner las denuncias penales y civiles que el infundio de Noticias Caracol y El Tiempo, dado que se niegan a rectificar, merecen", aseguró.

El mandatario dijo que la respuesta entregada por Noticias Caracol no resuelve sus cuestionamientos porque, en el caso del general Huertas, advierte que no está en las grabaciones incautadas hace 16 meses.

Y que la información que lo salpica en este escándalo está es una carta escrita por un miembro detenido del grupo Estado Mayor Central en una cárcel de la Sijin de la Policía.

Por otra parte, para el caso del director de inteligencia, Wilmar Mejía, insistió en que las grabaciones reveladas por el diario El Tiempo no es su voz la que aparece ahí, sino la de un hombre que habla con un coronel de la policía, quien ya afirmó públicamente que no es Mejía el que aparece en esa grabación.

Por otro lado, cuestionó a la fiscal de Medellín por no entregar las pruebas incautadas hace 16 meses.

“Extrañamente la fiscal especializada de Medellín, fiscalía que he denunciado como subordinada al alcalde de Medellín: ‘Fico’, no entregó informes ni resultados de los aparatos electrónicos hallados en la retención de hace 16 meses, pero si permitió que el periodista Ricardo Calderón entrara a visitar a un preso que nada tiene que ver con los hechos de hace 16 meses", aseguró.

El presidente volvió a cuestionar la información revelada y aseguró que con esto pretenden debilitar el proyecto político del Gobierno.