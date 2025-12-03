PGN abre investigación al presidente del Comité Disciplinario de la U tras queja de Julián López

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al presidente del Comité Disciplinario del Partido de la U, Antonio Abel Calvo Gómez, tras las quejas presentadas por el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, en las que señaló irregularidades en el proceso disciplinario que le abrió esa colectividad tras acercarse al petrismo.

La investigación fue iniciada tras la queja que presentó López por medio de su abogado Mauricio Pava el pasado 14 de noviembre, donde denunció, entre otros hechos, que fue notificado indebidamente del proceso desde un correo de la UPME, horas antes de que el Partido de la U le anunciara el proceso sancionatorio.

Lea también: Presidente de la Cámara acude a la Procuraduría para que el Partido de la U le respete el aval

El ente de control además determinó la práctica de varias pruebas, entre e1llas la declaración bajo versión libre de Calvo Gómez, quien es señalado dentro de la denuncia de Julián López por los supuestos excesos en los procesos sancionatorios que le abrieron.

El Ministerio Público también informó que en lo referente a la queja presentada por López el pasado 1 de diciembre en la que solicitó dejar sin efectos la suspensión de militancia y el veto al voto que le fue impuesto por el Comité de Ética del Partido de la U, dicha denuncia fue objeto de reparto interno en la Procuraduría y fue asignada a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para Asuntos Electorales y Participación Democrática.

Le puede interesar: Procuraduría pide suspender giro de recursos a Casa de Moneda de Portugal por convenio de pasaportes

El ente de control asimismo aclaró que no ha vulnerado ningún derecho de Julián López ni ha incurrido en mora para investigar sus denuncias, las cuales han sido atendidas y siguen su curso.

Escuche W Radio en vivo aquí: