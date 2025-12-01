Presidente de la Cámara acude a la Procuraduría para que el Partido de la U le respete el aval

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación su acompañamiento preventivo, tras denunciar que, según información que ha recibido, desde algunos directivos del Partido de la U, se está planeando no otorgarle el aval, para lanzarse nuevamente al congreso.

En el documento presentado por su abogado Mauricio Pava, López expuso que estaría en riesgo de quedarse sin el aval, con el argumento del proceso interno disciplinario que le abrió el Partido de la U, así como la suspensión de su derecho al voto, por su cercanía con el gobierno Petro, algo que no está en firme ni ha habido proceso sancionatorio concluido.

“En consecuencia, dicha medida no puede utilizarse como fundamento jurídico o político para excluir al representante del proceso de selección de candidatos”, se lee en el documento.

Por lo anterior, solicitó que se decrete de oficio la suspensión inmediata de cualquier actuación disciplinaria en curso y de la ejecución de la medida cautelar que le retiró por el momento la militancia y su derecho al voto. De hecho, pidió que se investigue al Comité de Ética del Partido de la U.

“A fin de determinar si, en ejercicio de funciones públicas, han incurrido en irregularidades que

vulneran el orden jurídico, las garantías propias del debido proceso y los derechos políticos del disciplinado” pidieron en el documento.

Según el representante Julian López, la ausencia de un proceso disciplinario “democrático” así como manifestaciones “que anticipan la negativa de aval basadas en una medida disciplinaria no ejecutoriada” generarían un escenario de rompimiento de los principios de igualdad, imparcialidad, participación y transparencia.

