Renuncia la directora de la URF por reparos a decreto de inversión pensional

Mónica Higuera presentó este miércoles su renuncia irrevocable como directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

Según conoció esta W Radio, la razón de su salida es su inconformidad con un decreto que pretende expedir el Gobierno que obligaría a los fondos privados de pensiones a traer sus inversiones al país de manera exprés.

En su misiva, asegura: “se han tomado decisiones que no comparto, y esto hace que no pueda continuar en el cargo”.

Por otra parte, da cuenta de los logros durante su administración.

“Durante mi ejercicio, se lograron avances significativos en materia normativa que fortalecieron el marco regulatorio del sistema financiero colombiano. Se promovieron reformas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y sostenibilidad del sector, incluyendo propuestas técnicas rigurosas para todos los regulados, con el propósito de avanzar hacia una mayor inclusión financiera que contribuya al crecimiento económico sostenible. Todo ello, en cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio”, se lee en la carta.

Finalmente, apuntó: “me retiro con gratitud por la oportunidad de haber servido, y con la convicción de que lo más responsable es dar paso a quien el señor presidente designe para continuar con esta labor y avanzar en los objetivos del Gobierno”.

Esta es la carta completa:

