Universidad del Magdalena devuelve patrimonio arqueológico a pueblos indígenas de la Sierra Nevada/ Universidad del Magdalena.

Santa Marta

La Universidad del Magdalena entregó 17 piezas arqueológicas al resguardo Teykú Bunkwanezhaka, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un proceso de restitución patrimonial que contó con la participación del ICANH, Parques Nacionales Naturales y autoridades indígenas.

Las piezas como bastón ceremonial, tumas, metates, manos de moler y otros elementos cargados de significado, habían sido resguardadas por la institución desde el año 2.008, cuando la concesión del Parque Tayrona determinó su salida del territorio.

Todos estos objetos hacen parte de la colección Shairama, producto de excavaciones arqueológicas que se hicieron en Pueblito en la década de 1.940 a cargo del antropólogo y arqueólogo, Gerardo Reichel-Dolmatoff quien falleció en 1.994.

“Este no fue un acto administrativo más. Fue un acto de memoria. De justicia cultural. De retorno”, expresó el rector de la institución, Pablo Vera Salazar.

En este proceso la jefa del Parque Nacional Natural Tayrona, territorial Caribe, Patricia Saldaña Pérez, indicó que el trabajo conjunto con la Universidad, fue clave para que esta devolución se hiciera efectiva, luego de cumplir con varios aspectos.