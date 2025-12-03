WOM Colombia nombra nuevo CEO en un momento decisivo

Gyorgy Zsembery, quien asumió el cargo de CEO en WOM Colombia, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en telecomunicaciones, servicios digitales y medios. No obstante, su llegada fue presentada como un paso relevante dentro del proceso de transformación de la compañía.

Según la empresa, su experiencia internacional y su enfoque en la operación y el cliente respaldaban esta designación. En el comunicado oficial, los accionistas señalaron que el 2025 fue un año complejo para WOM y que la dirección ejecutiva buscó estabilizar la operación y preparar las bases para el crecimiento.

A su vez, la empresa indicó que la experiencia del nuevo CEO sería clave para avanzar hacia los objetivos trazados para el 2026.

Por su parte, Zsembery afirmó que asume el cargo con el propósito de fortalecer la oferta tecnológica y mejorar la disponibilidad de servicios para los usuarios. WOM reiteró que mantenía su compromiso con la continuidad de su operación y con la atención a sus clientes durante esta etapa.

