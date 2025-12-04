Arrestaron a sospechoso en caso de bombas cerca del Capitolio de EE.UU. en 2021

Un hombre fue detenido este jueves 4 de diciembre en el marco de la investigación sobre la colocación de bombas caseras frente a las sedes de los dos principales partidos de Estados Unidos en vísperas del asalto al Capitolio en enero de 2021, confirmó la fiscal general Pam Bondi.

En conferencia de prensa, Bondi identificó al sospechoso como Brian Cole Jr. Fue “arrestado e inculpado por colocar bombas” en las sedes de los dos partidos, explicó.

Se trata de la primera detención anunciada en más de cuatro años en este caso.

El sujeto fue arrestado el jueves por la mañana en Virginia (este), informaron medios estadounidenses, citando fuentes cercanas a la investigación.

Los motivos del autor de estos intentos de atentados con artefactos explosivos caseros, colocados cerca de las oficinas de los partidos Demócrata y Republicano, siguen siendo un misterio que ha alimentado numerosas teorías conspirativas sobre una posible manipulación del asalto al Capitolio, que tuvo lugar al día siguiente, el 6 de enero de 2021.

Ese día, cientos de seguidores del entonces presidente saliente Donald Trump, enfurecidos por sus acusaciones infundadas de fraude electoral, asaltaron el Capitolio para intentar impedir la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden.

Las bombas colocadas fuera de las oficinas del Comité Nacional Demócrata (DNC) y del Comité Nacional Republicano (RNC) no explotaron y podrían haber tenido como único objetivo distraer a la policía del Capitolio justo antes del asalto, estimaron analistas.

