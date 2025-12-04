Capturado hombre que asesinó a su hijo de tres años en Cali

Tras el crimen, el hombre asistió a las honras fúnebres del niño aparentando normalidad. Foto: Policía.

Cali

La Policía capturó a un ciudadano extranjero de 23 años señalado de quitarle la vida a su hijo de tres años.

El hecho ocurrió el pasado 24 de noviembre dentro de una vivienda del barrio Vergel, en el oriente de la ciudad. Ese día, el niño fue llevado al hospital Carlos Holmes Trujillo sin signos vitales.

Las primeras investigaciones indican que la muerte habría sido provocada por una agresión física y no por una caída, como aseguró inicialmente el padre.

Tras el crimen, el hombre asistió a las honras fúnebres del niño aparentando normalidad, pero fue detenido por las autoridades cuando se movilizaba en un bus del servicio funerario.

El capturado, quien registra antecedentes por porte ilegal de armas, fue enviado a prisión por el delito de homicidio agravado.