Cayó alias ‘Caín’, poderoso cabecilla de Los Pepes en Barranquilla: está vinculado con 70 homicidios

La Policía Nacional capturó en las últimas horas a uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial Los Pepes, al que se le atribuyen más de 70 homicidios cometidos en el departamento del Atlántico.

La información fue confirmada por el director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón, quien destacó la operación como uno de los golpes más importantes contra esa estructura criminal.

“Gracias a un contundente trabajo de inteligencia e investigación criminal, fue capturado alias ‘Caín’, cabecilla del GDO Los Pepes, incluido en el volante de los más buscados de Barranquilla y responsable de homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes en varios municipios del Atlántico”, señaló el general Rincón en su cuenta de X.

Según la institución, alias ‘Caín’ estaría vinculado con más de 70 asesinatos desde 2023 y sería señalado como uno de los responsables del atentado en el que fue asesinado el patrullero Edward Rafael Roca Barceló, ocurrido en 2022.

El general Rincón aseguró, además, que la ofensiva continuará: “No descansaremos hasta desarticular por completo a quienes pretenden sembrar miedo en el territorio”.