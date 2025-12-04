CNE aprobó fusión del partido de Pizarro con el Pacto Histórico

En la tarde de este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión del partido Progresistas, fundado por la senadora María José Pizarro, con el recién conformado partido Pacto Histórico, que nació de la fusión de la UP, el partido Comunista y el Polo.

La decisión se toma a solo cuatro días del cierre del plazo de inscripciones de listas al Congreso para 2026, el próximo 8 de diciembre.

Y con esta resolución, el CNE le despeja el camino al Pacto Histórico para que llegue unificado al Congreso de la República, con una misma personería jurídica, lo que genera tranquilidad para sus candidatos.

Así pues, el único partido que se quedó por fuera fue la Colombia Humana, por un error en la aprobación del acta que debía soportar su propia fusión, en consecuencia con sus estatutos.

Con todo esto, los representantes David Racero, Héraclito Landínez y el exministro podrán participar con tranquilidad a la próximas elecciones legislativas.