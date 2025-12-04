Contraloría declaró responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial en la Essmar

Santa Marta

La Contraloría Distrital de Santa Marta concluyó el Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario 023-2022 y atribuyó responsabilidad a exdirectivos de la ESSMAR y exfuncionarios distritales por decisiones administrativas que generaron un detrimento patrimonial durante la vigencia 2020.

Según lo manifestado por el ente de control, luego de una auditoría se evidenció un déficit contable de $28.854 millones, causado por la operación deficitaria de la empresa y la acumulación progresiva de pasivos.

Le puede interesar:

Incendio en una fábrica y bodega de muebles en Santa Marta

Entre los responsables por este detrimento, figura el exalcalde encargado de Santa Marta, Andrés Rugeles; y los funcionarios de esa época como son el exsecretario de Hacienda, Jorge Agudelo Apreza; el exsecretario de Planeación, Francisco García Rentería; el exgerente de Infraestructura, David Orlando Marchena González; el exsecretario general, Carlos Enrique Páez Cantillo y la gerente de esa época, Ingrid Johana Aguirre Juvinao.

Sobre el tema se concluyó que las decisiones adoptadas por la administración de la ESSMAR contribuyeron de manera determinante al deterioro financiero de la empresa, afectando recursos públicos y vulnerando los principios constitucionales de eficiencia, economía y planeación.