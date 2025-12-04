Copa Airlines extiende la suspensión de vuelos hacia Venezuela hasta el 12 de diciembre

Copa Airlines anunció que extendió la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, hasta el viernes 12 de diciembre de 2025.

La aerolínea señaló que esta medida se da mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos hacia el país vecino, dadas las alertas que han emitido las autoridades internacionales por la tensión con Estados Unidos.

A los clientes con vuelos programados les ofreció alternativas:

Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

dentro de la misma región, sin cargos adicionales. Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.com.

Le puede interesar: Copa Airlines es reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica

Finalmente, Copa afirmó que esto lo hace como parte de su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones.