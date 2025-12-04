El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniel Monroy, candidato a Cámara, fue víctima de robo en Bogotá: lo ‘encañonaron’ con arma de fuego

Bogotá

Daniel Monroy, candidato al Congreso de la República, dialogó con W Sin Carreta a propósito de un caso de robo del que fue víctima en Bogotá, otro más que se suma a la lista de inseguridad en la capital del país.

“Estoy más tranquilo frente al episodio que viví ayer (2 de diciembre). Fue un atraco que se está viviendo en la ciudad. Un vehículo nos cerró, nos impidió avanzar y nos abordaron tres sujetos con arma de fuego y, por fortuna, no se llevaron el carro”, relató.

Mencionó que les hurtaron un bolso con un computador portátil y un iPhone e11.

Asimismo, comentó que este atraco se dio cuando salían de una reunión de campaña sobre el proceso de inscripción de las candidaturas.

“La reunión terminó sobre las 10:15 de la noche. Decidí acompañar a la persona de mi equipo hasta su domicilio en el barrio Madelena. Paramos en un lugar de comida rápida, nos bajamos del vehículo, cuando nos abordaron de forma inmediata, lo que nos hace presumir que nos tenían vistos”, indicó.

Contó que él forcejeó con uno de los asaltantes, una reacción que calificó como “incorrecta e imprudente”.

Denuncia del robo

Luego de los hechos, afirmó que la Policía les tomó los datos, acompañaron a un intendente y un funcionario de la Secretaría de Bogotá los acompañó en el proceso de la denuncia.

Escuche la entrevista completa aquí: