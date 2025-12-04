Emergencia en zona rural de Montería: Martinica y Leticia reportan inundaciones por fuertes lluvias

Montería

En emergencia se encuentran las comunidades de los corregimientos de Martinica y Leticia, zona rural de Montería, donde se registran inundaciones tras el desbordamiento del río Sinú. Una comisión de la Defensa Civil se trasladó hasta los puntos afectados para evaluar la situación que impacta a cientos de familias campesinas.

“Ante las fuertes lluvias que han caído en el alto Paramillo, la represa de Urrá ha aumentado considerablemente su nivel y se han tenido que aumentar las descargas, lo cual está causando la afectación en las veredas y corregimientos de Leticia y Martinica”, expresó a La W el mayor Raúl Gómez, director de la Defensa Civil en Córdoba.

Según los pronósticos de las autoridades ambientales, las lluvias se mantendrán durante toda esta semana (hasta el 5 de diciembre). En ese sentido, insistieron en la importancia de tener activos los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo, especialmente en zonas como Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Lorica, Tierralta y Valencia.

Frente a la crisis en zona rural de Montería, el alcalde de la ciudad, Hugo Kerguelén dijo que “un grupo de Gestión de Riesgo está allá con Defensa Civil evaluando la situación. Apenas se entreguen los reportes, procederemos a buscar las soluciones y ayudas correspondientes”.

Cabe recordar que, actualmente 18 de los 30 municipios de Córdoba se encuentran en calamidad pública por fuertes lluvias y vendavales.

#Córdoba | Emergencia en la zona rural de Montería por fuertes lluvias: comunidades de Leticia y Martinica exigen atención ante las inundaciones que vienen enfrentando. pic.twitter.com/rpzSEOTMn6 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 4, 2025

#Córdoba | El director de la Defensa Civil en Córdoba, mayor Raúl Gómez, advierte que cerca de 300 familias estarían afectadas por las inundaciones en la zona rural de Montería.



Una comisión especial se encuentra en los corregimientos de Matinica y Leticia, evaluando la… pic.twitter.com/N7eV1wcvss — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 4, 2025