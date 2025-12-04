Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 4 de diciembre de 2025
Hernán Peláez y Martín De Francisco hablaron sobre la llegada del Tolima a la final del FPC: ¿los pijaos tienen para ser campeones?
01:25:29
Este 4 de diciembre de 2025, los periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron el partido en el que Deportes Tolima se clasificó a la final de la Liga BetPlay Dimayor.
Además, analizaron el desempeño del exjugador y entrenador de fútbol brasileño Rafael Silva Guanaes en la dirección técnica del Mirassol de la Serie A.
Escuche el programa completo en Peláez y De Francisco en La W:
