Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 4 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín De Francisco hablaron sobre la llegada del Tolima a la final del FPC: ¿los pijaos tienen para ser campeones?

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 4 de diciembre de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 4 de diciembre de 2025

01:25:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este 4 de diciembre de 2025, los periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron el partido en el que Deportes Tolima se clasificó a la final de la Liga BetPlay Dimayor.

Además, analizaron el desempeño del exjugador y entrenador de fútbol brasileño Rafael Silva Guanaes en la dirección técnica del Mirassol de la Serie A.

Escuche el programa completo en Peláez y De Francisco en La W:

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 4 de diciembre de 2025

01:25:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad