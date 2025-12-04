El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 4 de diciembre de 2025

Este 4 de diciembre de 2025, los periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron el partido en el que Deportes Tolima se clasificó a la final de la Liga BetPlay Dimayor.

Además, analizaron el desempeño del exjugador y entrenador de fútbol brasileño Rafael Silva Guanaes en la dirección técnica del Mirassol de la Serie A.

Escuche el programa completo en Peláez y De Francisco en La W:

