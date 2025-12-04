Funcionario de Rama Judicial creó nómina paralela y se robó 500 millones de pesos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Comisión seccional de disciplina judicial de Bolívar destapó un caso de corrupción un servidor judicial, Larry López Ospino, quien era el encargado de asuntos laborales en Cartagena y creó una nómina paralela, se apropió de 500 millones de pesos de la Rama Judicial.

Este caso dejó la destitución e inhabilidad de 20 años para servidor judicial que se apropió de esa millonaria suma de la Rama Judicial.

La sanción fue interpuesta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Bolívar al funcionario que hace parte del área de recursos humanos.

“Dentro del proceso adelantado por la Jurisdicción Disciplinaria (Comisión de Disciplina Judicial) se logró establecer que el desvío de recursos se venía presentando desde 2016, es decir, antes de que el hoy sancionado llegara a hacerse cargo de los asuntos laborales de la Administración de Justicia, razón por la cual fueron vinculadas más personas a la investigación de las autoridades competentes”, señalan desde la Comisión.

Escuche la noticia completa aquí: