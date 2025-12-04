Ingreso de Colombia a la Franja y la Ruta establece marco para futuras inversiones y proyectos en país

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ingreso de Colombia a la Franja y la Ruta establece marco para futura inversión y proyectos en país

Tras la incorporación de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio, en coordinación con la Embajada de la República Popular China en el país, llevó a cabo el IX Diálogo China–Colombia. Durante el encuentro se abordaron asuntos como el desequilibrio comercial, el estado del intercambio bilateral y el avance de los proyectos que ambas naciones desarrollan de manera conjunta.

En entrevista con W Radio, el fundador de la Cámara Colombo-China, Gustavo Gaviria, destacó que la adhesión representa “una señal clara” del interés del país por integrarse a los grandes corredores económicos de Asia y fortalecer los vínculos con China y los países de la ASEAN, responsables del 47% del PIB mundial.

Lea más: Colombia y China desarrollarán proyectos de transición energética, agroindustria e IA

Gaviria también destacó que el nuevo escenario abre un abanico de oportunidades especialmente en el capital humano, que considera uno de los mayores activos del país.

Según explicó, el fortalecimiento de la relación permitirá capacitar a colombianos en sectores estratégicos y vincularlos a proyectos que se desarrollen con empresas chinas. “Las posibilidades son casi infinitas”, afirmó, señalando ejemplos como la agroindustria del arroz, donde Colombia tiene un enorme potencial aún sin explotar.

El dirigente también mencionó que proyectos como un tren interoceánico en el Chocó, entre Bahía Cúpica y el Urabá chocoano, podrían transformar por completo el papel de Colombia en la logística global, siempre que exista alineación entre sector privado y Gobierno.

Sobre la percepción colombiana de China, Gaviria señaló que el país debe ampliar su mirada, históricamente centrada en Europa y Estados Unidos, hacia el Asia Pacífico. “Media humanidad vive de la otra media; Colombia tiene que aprender a mirar esa otra mitad”, dijo, recordando las oportunidades que representan China, India, Singapur, Japón y Corea.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Finalmente, resaltó los avances de la última semana, como el ingreso de Colombia al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB “Estamos entrando en una relación Colombia–China 2.0”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Ingreso de Colombia a la Franja y la Ruta establece marco para futura inversión y proyectos en país 08:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: